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Башкирия намерена сотрудничать с Лимпопо в развитии сельского хозяйства

30 сентября 2017, 13:10
Встреча прошла в рамках Третьего форума малого бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе.

Накануне в рамках Третьего форума малого бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе прошла встреча замминистра экономразвития РБ Гульнары Шафиковой с министром экономического развития, окружающей среды и туризма провинции Лимпопо ЮАР Сеапоро Секоати.

Стороны обговорили возможные пути сотрудничества. Южно-африканская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с нашей республикой в части развития новых инвестиционных возможностей и потенциальных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, природопользования и экологии.

Стороны подписали протокол о намерениях развития сотрудничества в торгово-экономической, экологической и гуманитарно-культурной сферах между правительством РБ и провинцией Лимпопо.

Министр Сеапоро Секоати пригласил башкирскую делегацию навестить с ответным визитом в Лимпопо.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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