Башкирия намерена сотрудничать с Лимпопо в развитии сельского хозяйства

Накануне в рамках Третьего форума малого бизнеса стран ШОС и БРИКС в Уфе прошла встреча замминистра экономразвития РБ Гульнары Шафиковой с министром экономического развития, окружающей среды и туризма провинции Лимпопо ЮАР Сеапоро Секоати.
Стороны обговорили возможные пути сотрудничества. Южно-африканская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с нашей республикой в части развития новых инвестиционных возможностей и потенциальных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, природопользования и экологии.
Стороны подписали протокол о намерениях развития сотрудничества в торгово-экономической, экологической и гуманитарно-культурной сферах между правительством РБ и провинцией Лимпопо.
Министр Сеапоро Секоати пригласил башкирскую делегацию навестить с ответным визитом в Лимпопо.