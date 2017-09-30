Башкирия намерена сотрудничать с Лимпопо в развитии сельского хозяйства

Стороны обговорили возможные пути сотрудничества. Южно-африканская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с нашей республикой в части развития новых инвестиционных возможностей и потенциальных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, природопользования и экологии.