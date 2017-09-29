Чиновнику мэрии Уфы, попавшемуся на прослушке, предъявлено обвинение

По версии следствия, Гареев включил в региональную программу по аварийному и ветхому жилью аварийные дома, по которым уже были заключены договора о расселении с застройщиками. Это повлекло необоснованное выделение почти миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Напомним, Марат Гареев обвиняется в совершении преступления по ст. 138.1 (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).