Чиновнику мэрии Уфы, попавшемуся на прослушке, предъявлено обвинение

По версии следствия, Гареев включил в региональную программу по аварийному и ветхому жилью аварийные дома, по которым уже были заключены договора о расселении с застройщиками. Это повлекло необоснованное выделение почти миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Напомним, Марат Гареев обвиняется в совершении преступления по ст. 138.1 (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Также 22 февраля в ходе проведения обыска жилища обвиняемого было обнаружено и изъято электронное устройство. В соответствии с полученным заключением судебно-технической экспертизы, оно относится к техническим средствам, предназначенным для негласного получения акустической информации. То есть чиновник мог вести прослушку на расстоянии.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе мотивов совершенных преступлений, а также иных лиц, возможно, причастных к их совершению, - сообщили в пресс-службе следкома. - В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям иных должностных лиц администрации Уфы и правительства Республики Башкортостан.