mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Чиновнику мэрии Уфы, попавшемуся на прослушке, предъявлено обвинение

29 сентября 2017, 13:34
Башкирский следком предъявил обвинение подвум статьям УК начальнику управления капстроительства администрации города Марату Гарееву, попавшемуся на прослушке в июле.

По версии следствия, Гареев включил в региональную программу по аварийному и ветхому жилью аварийные дома, по которым уже были заключены договора о расселении с застройщиками. Это повлекло необоснованное выделение почти миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Напомним, Марат Гареев обвиняется в совершении преступления по ст. 138.1 (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Также 22 февраля в ходе проведения обыска жилища обвиняемого было обнаружено и изъято электронное устройство. В соответствии с полученным заключением судебно-технической экспертизы, оно относится к техническим средствам, предназначенным для негласного получения акустической информации. То есть чиновник мог вести прослушку на расстоянии.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе мотивов совершенных преступлений, а также иных лиц, возможно, причастных к их совершению, - сообщили в пресс-службе следкома. - В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям иных должностных лиц администрации Уфы и правительства Республики Башкортостан.

Материалы по теме
СКР возбудил уголовное дело о «прослушке» в башкирском издательствеВладельца «прослушки», обнаруженной в милицейском управлении, так и не нашлиАфера на миллиард в мэрии Уфы: чиновник попался на "прослушке"
#Новости#Чиновники#Уфа#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48