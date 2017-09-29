В Башкирии на родине Мажита Гафури нарушили и растащили его памятник

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», несколько лет назад его забрали на реставрацию, а плита памятника начала разрушаться. Теперь на месте памятника нет даже постамента, то ли от времени, то ли от рук хулиганов, он начал исчезать, его просто растащили по частям.