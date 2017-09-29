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В Башкирии на родине Мажита Гафури нарушили и растащили его памятник

29 сентября 2017, 17:05
Пока бюст находится на реставрации, плита разрушается, а постамент уже буквально разобрали по частям.

Памятник знаменитому башкирскому классику, писателю, драматургу был установлен и разрушен в селе Зилим-Караново, на родине поэта. Известно, что там был установлен бюст Мажита Гафури.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», несколько лет назад его забрали на реставрацию, а плита памятника начала разрушаться. Теперь на месте памятника нет даже постамента, то ли от времени, то ли от рук хулиганов, он начал исчезать, его просто растащили по частям.

Стоит отметить, что автор скульптуры неизвестен. Вернут ли бюст знаменитого поэта не известно до сих пор.

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