В Башкирии разрушен памятник Мажиту Гафури

Бюст писателя на пьедестал просто отсутствует. Остался лишь один постамент с именем народного поэта. Примечательно, что при входе в парк, словно в насмешку над происшедшим, красуется надпись на воротах: «Шағир йәшәй беҙҙең йөрәктә» - «Поэт живет в нашем сердце».