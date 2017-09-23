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В Башкирии разрушен памятник Мажиту Гафури

23 сентября 2017, 10:32
От мемориала остался только один пьедестал.

Печальная новость поступила с малой родины классика башкирской литературы Мажита Гафури, из села Зилим-Караново. Памятник великому писателю оказался разрушен. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Бюст писателя на пьедестал просто отсутствует. Остался лишь один постамент с именем народного поэта. Примечательно, что при входе в парк, словно в насмешку над происшедшим, красуется надпись на воротах: «Шағир йәшәй беҙҙең йөрәктә» - «Поэт живет в нашем сердце».

Фото заброшенного памятника вызвало большой резонанс в соцсетях. Больше всего упреков адресовано местным властям, которые довели памятное место до такого упадка, а также министерству культуры, пустившему на самотек уход за памятными местами на периферии.

- У кого-то поэт не живет в сердце, пусть совесть мучает их до конца их дней, - с горечью отреагировали пользователи соцсетей на увиденное.

Реакция чиновников пока неизвестна. Получить оперативный комментарий в администрации Гафурийского района не удалось. Министерство культуры Башкирии тоже пока не выразило публично своей реакции на происшедшее.

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