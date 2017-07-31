Прокурора России попросили защитить права жены внука Мажита Гафури

Бутырский районный суд Москвы вынес решение Люцие Камаевой-Гафури в начале октября прошлого года. Она признана виновной по ч. 3 ст 30 и ч. 4 ст 159 УК РФ (мошенничество). Суд решил, что она незаконно пыталась приватизировать квартиру покойного Раифа Гафури, брата ее мужа Халита в Москве. Общественники с этим категорически не согласны, но ко всему прочему их возмущает грубое нарушение судом многих процессуальных норм.
Как следует из открытого письма, защитнику Люции Камаевой-Гафури не выдавали протокол судебного заседания шесть месяцев. В итоге в московский городской суд аппеляционную жалобу передали только в начале мая. И в тот же день дело с жалобой сняли с рассмотрения и вернули в суд первой инстанции для устранения ошибок, допущенных судьей. В мосгорсуд дело поступило повторно 10 июля, но дата рассмотрения до сих пор не назначена.
- Человек имеет право на справедливое и своевременное судебное разбирательство дела, - пишет в письме директор фонда Мадриль Гафуров. - А больная женщина - пенсионерка, которую не пустили даже на похороны мужа, похоронившая до этого мать, не имея возможности заботиться о престарелом, прикованном к постели, невменяемом отце и единственном сыне, находится в СИЗО. Исходя из всего выше сказанного, убедительно прошу Вас, Юрий Яковлевич, взять под контроль безотлагательное рассмотрение нашей апелляционной жалобы в Московском городском суде.
В Мосгорсуде задержку рассмотрения жалобы объяснили большим количеством дел в производстве и подчеркнули, что «для Москвы - это нормальная практика». В первом случае в мае, как пояснили в пресс-службе, дело было возвращено в суд первой инстанции с учетом требования Уголовно-процессуального кодекса.
- Сама Камаева-Гафури подала жалобу на протокол судебного заседания, - пояснили в пресс-службе. – После того, как она была рассмотрена, дело вернулась к нам. Сейчас дата рассмотрения жалобы уже назначена – 3 августа, 13.00.