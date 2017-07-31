Прокурора России попросили защитить права жены внука Мажита Гафури

Как следует из открытого письма, защитнику Люции Камаевой-Гафури не выдавали протокол судебного заседания шесть месяцев. В итоге в московский городской суд аппеляционную жалобу передали только в начале мая. И в тот же день дело с жалобой сняли с рассмотрения и вернули в суд первой инстанции для устранения ошибок, допущенных судьей. В мосгорсуд дело поступило повторно 10 июля, но дата рассмотрения до сих пор не назначена.