В Башкирии власти отказались согласовывать экологический митинг

Напомним, в Благовещенске уже прошел митинг против строительства полигона ТБО 14 сентября. Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Медиакорсети сообщили, что данных о положительном заключении экологической экспертизы по данному проекту в министерстве нет. По данным редакции, владельцем полигона станет один из участников этого рынка, у него такой же бизнес есть в Стерлитамаке. Тем временем глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов города дал представителям городской и районной общественности ответ о том, что строительство ведется без нарушений (есть в распоряжении редакции).