В Башкирии власти отказались согласовывать экологический митинг

Сегодня, 26 сентября, стало известно, что экологический митинг, намеченный на следующее воскресенье, 1 октября, в городе Благовещенске, не состоится. Об этом Медиакорсети сообщил депутат Благовещенского горсовета Сергей Жуков.
По его словам, администрация города не согласовала проведение митинга под предлогом того, что не сможет обеспечить безопасность его участников.
- Мы подали повторное уведомление о проведении митинга, передвинув его проведение на 7 октября, - пояснил Сергей Жуков. – А сегодня мы приняли участие в рабочем совещании ОНФ на котором обсуждалось строительство полигона ТБО в нашем районе, против которого мы выступаем.
На совещании в качестве эксперта выступил экс-министр природопользования и экологии РБ Азат Кутлиахметов, который сейчас работает на естественно-географическом факультете Башгоспедуниверситета. Его мнение совпало с мнением протестующих общественников.
- Азат Нуриахметович считает, что место для строительства полигона ТБО выбрано неправильно, и это является серьезным просчетом руководства района, - уточнил Сергей Жуков. – Тем временем, пока мы пытаемся отстоять свою точку зрения, строительные работы уже идут, ведется вырубка деревьев. А мы ведь не эксперты, мы только выражаем позицию жителей города и нуждаемся в поддержке авторитетных специалистов.
Напомним, в Благовещенске уже прошел митинг против строительства полигона ТБО 14 сентября. Ранее в министерстве экологии и природных ресурсов Медиакорсети сообщили, что данных о положительном заключении экологической экспертизы по данному проекту в министерстве нет. По данным редакции, владельцем полигона станет один из участников этого рынка, у него такой же бизнес есть в Стерлитамаке. Тем временем глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов города дал представителям городской и районной общественности ответ о том, что строительство ведется без нарушений (есть в распоряжении редакции).
Медиакорсеть следит за развитием событий.