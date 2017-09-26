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Мэрия Уфы: Две трети школьников довольны питанием в столовых

26 сентября 2017, 09:43
Число школьников, довольных питанием в школьных столовых увеличилось с 59,6 % до 67,5 %. Такие данные приводит администрация города.

Как сообщила сегодня на оперативке в мэрии начальник начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова, питанием на сегодня охвачены более 100 тысяч детей. Это 98% всех школьников, из них горячее питание получают 82 %. Поставщиком выступают три МУПа - "Центр детского и диетического питания", комбинат питания "Спектр" и "Центр детского и школьного питания". Помимо завтраков и обедов в планах мэрии - ввести в практику полдники, а также вести формат кафе в новых школах.

Мэр Уфы Ирек Ялалов после доклада Завьяловой сообщил, что за последний год город в этом направлении проделал большую работу. Тем не менее, жалобы на школьное питание от родителей продолжают поступать.

- Жалобы есть, были и, скорее всего, будут, - признал он. - Но одно дело, если они носят субъективный характер и другое дело, если речь идет о несоответствии нормативам.

Глава администрации поручил ответственным чиновникам вести жесткий контроль за тем, чем кормят детей в школьных столовых.

- Мониторинг должен быть самый жесткий, - заявил он. - Работники кухни должны чувствовать, что на них рука занесена, в хорошем смысле слова.

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