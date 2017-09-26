Мэрия Уфы: Две трети школьников довольны питанием в столовых

Как сообщила сегодня на оперативке в мэрии начальник начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова, питанием на сегодня охвачены более 100 тысяч детей. Это 98% всех школьников, из них горячее питание получают 82 %. Поставщиком выступают три МУПа - "Центр детского и диетического питания", комбинат питания "Спектр" и "Центр детского и школьного питания". Помимо завтраков и обедов в планах мэрии - ввести в практику полдники, а также вести формат кафе в новых школах.
Мэр Уфы Ирек Ялалов после доклада Завьяловой сообщил, что за последний год город в этом направлении проделал большую работу. Тем не менее, жалобы на школьное питание от родителей продолжают поступать.
- Жалобы есть, были и, скорее всего, будут, - признал он. - Но одно дело, если они носят субъективный характер и другое дело, если речь идет о несоответствии нормативам.
Глава администрации поручил ответственным чиновникам вести жесткий контроль за тем, чем кормят детей в школьных столовых.
- Мониторинг должен быть самый жесткий, - заявил он. - Работники кухни должны чувствовать, что на них рука занесена, в хорошем смысле слова.