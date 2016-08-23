В Уфе школьников переведут на полуфабрикаты

Уфимских школьников переведут на полуфабрикаты. Об этом сообщила сегодня на утренней оперативке в мэрии начальник управления торговли и координации услуг Ольга Завьялова. В этом году на новую систему уже перешли 30 школьных столовых, в дальнейшем, по ее словам, планируется перевести все. Технологические затраты пока составили около трех миллионов рублей.