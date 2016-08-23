В Уфе школьников переведут на полуфабрикаты

Уфимских школьников переведут на полуфабрикаты. Об этом сообщила сегодня на утренней оперативке в мэрии начальник управления торговли и координации услуг Ольга Завьялова. В этом году на новую систему уже перешли 30 школьных столовых, в дальнейшем, по ее словам, планируется перевести все. Технологические затраты пока составили около трех миллионов рублей.
- Перейдя на полуфабрикаты, мы убрали лишний контакт с пищей, это понижает риск инфекционных заболеваний и отравлений, - пояснила Завьялова.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поинтересовался качеством завозимых в школьные столовые полуфабрикатов. Он поручил подготовить видеоролик о процессе их изготовления.
- Школьное питание - тема номер один, - отметил он. - Мы должны понимать, что школьникам надо прививать культуру здорового питания, потому что на выходе (из школы - прим.ред.) мы получаем не совсем здоровых детей.