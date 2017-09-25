В Уфе обманутым дольщикам дадут жилье только через суд

Между тем, эта эпопея уже сломала судьбы некоторым дольщикам. Так, Гадиля Багавеева уже не тешит себя надеждой въехать когда-либо в свою квартиру. Чтобы сделать первоначальный взнос на новое жилье в строящемся доме, женщина в свое время продала свое единственное жилье и вместе с престарелой матерью снимала квартиру. Обеих женщин ждал жестокий удар, когда выяснилось, что Гадиля стала жертвой аферы и приобрела квартиру в так называемых «воздушных» этажах – то есть тех, которые даже и не были предусмотрены проектом. Не пережив такого известия, скончалась мать Гадили, да и сама женщина слегла с инфарктом. С большим трудом ей понемногу удается продолжать жить дальше. Женщина проклинает тот день, когда решила приобрести злополучную квартиру.