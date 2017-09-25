В Уфе обманутым дольщикам дадут жилье только через суд

Обманутые дольщики, которые приобрели строящееся жилье в доме под литерой «9» в уфимском микрорайоне «Иремель», обратились в правительство Башкирии с просьбой предоставить им четкий график сдачи их дома. Однако внятного ответа на свой вопрос они пока так и не могут получить.
- Из правительства спускают письма до Госстроя, оттуда мы получаем непонятные отписки. Нет понимания, кем, как будут достраиваться незавершенные жилые объекты фонда, - рассказала активистка инициативной группы обманутых дольщиков Оксана Ардуванова.
Задержка сдачи ее дома под литерой «9» уже скоро составит полтора года.
Между тем, эта эпопея уже сломала судьбы некоторым дольщикам. Так, Гадиля Багавеева уже не тешит себя надеждой въехать когда-либо в свою квартиру. Чтобы сделать первоначальный взнос на новое жилье в строящемся доме, женщина в свое время продала свое единственное жилье и вместе с престарелой матерью снимала квартиру. Обеих женщин ждал жестокий удар, когда выяснилось, что Гадиля стала жертвой аферы и приобрела квартиру в так называемых «воздушных» этажах – то есть тех, которые даже и не были предусмотрены проектом. Не пережив такого известия, скончалась мать Гадили, да и сама женщина слегла с инфарктом. С большим трудом ей понемногу удается продолжать жить дальше. Женщина проклинает тот день, когда решила приобрести злополучную квартиру.
Марина Кузовова с мужем живут в городе Октябрьском. Задержка сдачи жилья также доставляет им немало проблем. Молодые люди строили планы переехать жить в столицу республики, нашли варианты смены работы, но все это пришлось отложить на неопределенный срок. Как и рождение детей.
- У нас, конечно, не такая жуткая ситуация, как и Гадили Багавеевой, но все равно хорошего мало. Чувствовать себя обманутыми не так-то приятно. Средства, которые обманутые дольщики тратят на съемное жилье, можно было бы потратить на другие нужды, - рассказала Медиакорсети Марина Кузовова.
Возможно, прежний застройщик и собирался возвести «воздушные этажи» при удачном стечении обстоятельств, но потом что-то пошло не так, и мечты так и остались мечтами. А вот деньги с дольщиков на жилье в незапланированных проектами этажах уже были собраны и потрачены. Эту категорию дольщиков прозвали «воздушниками», их случаи эксперты считают одним из самых сложных, поскольку средств на возведение данных квартир проектом не предусмотрено вообще.
Весной текущего года дольщики из строящегося дома №9 побывали на приеме у Владислава Туманина, руководителя Фонда жилищного строительства РБ, который является нынешним застройщиком их дома, но так и не получили вразумительных ответов на свои вопросы. Затем они встретились на личном приеме с главой Госкомстроительства РБ Халитом Махмудовым, и вновь ситуация не сдвинулась с мертвой точки. В ответе, полученном от него, подробно описана сложившаяся ситуация, трудности застройщика и положения закона, однако ответа на главный вопрос дольщиков о конкретных сроках сдачи их дома в эксплуатацию так и нет.
Между тем, как стало известно Медиакорсети, в правительстве Башкирии состоялись уже как минимум два заседании межведомственной комиссии по вопросу о возмещении затрат Фонду жилищного строительства РБ, которому поручили достроить дома, брошенные прежними застройщиками.
Глава Минземимущества РБ Евгений Гурьев, судя по тексту протокола заседания, занял весьма категоричную позицию по отношению к деятельности Фонда.
- По мнению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, на сегодняшний день республика не нуждается в деятельности Фонда. Для покрытия всех его обязательств необходимо продать все имеющиеся активы предприятия и приступить к его ликвидации, - заявил Евгений Гурьев на совещании, состоявшемся 23 апреля текущего года.
Межведомственная комиссия не стала прибегать к столь радикальным мерам и поручила подготовить перечень имущества Фонда, которое может быть реализовано для обеспечения строительства объектов, в которые были вложены средства дольщиков.
В августе было повторное заседание межведомственной комиссии на ту же тему, протокол которого не стал достоянием гласности. Но вскоре после него появилась информация об аресте счетов Фонда жилищного строительства РБ.
Как пояснил Медиакорсети помощник генерального директора ФЖС РБ Иван Хижниченко, блокировка счетов связана с долгом, который накопился у предприятия за аренду земельных участков под строительство. С иском по этому поводу в суд обращались несколько юридических лиц, в том числе и Минземимущества РБ.
- Однако, несмотря на эту меру, мы продолжаем свою финансовую и хозяйственную деятельность, - уточнил собеседник.
Иван Хижниченко прокомментировал также информацию о предстоящей реорганизации Фонда жилищного строительства РБ.
- Фонд жилищного строительства стоит в перечне предприятий, которые должны быть реорганизованы в 2017 году в соответствии с постановлением правительства РБ, - сообщил он. – Наше предприятие, которое сейчас является ГУПом, должно перейти в иную форму собственности (АО или ООО), однако, подчеркиваю, 100-процентная доля государства в ФЖС сохранится.
Что же касается решения проблемы обманутых дольщиков, включая «воздушников» и «перепланировщиков» (людей, лишившихся купленных квартир после внесения изменений в проект), то для них у Фонда жилищного строительства РБ есть одинаковый ответ.
- Обеспечение этих людей квартирами будет проводиться, во-первых, только по решению суда, а во-вторых, по мере появления средств на данные нужды у Фонда, - пояснил Иван Хижниченко. – Отказываться от своих обязательств Фонд не собирается.
Напомним, что в 2011 году было принято постановление правительства о передаче проблемных недостроенных домов Фонду жилищного строительства РБ. В качестве компенсации за это предполагалось, что Фонду будут безвозмездно передаваться земельные участки под строительство новых домов. Однако законодательной основы для такой безвозмездной передачи земли в то время не нашлось, так что обманутые дольщики теперь стали огромной проблемой и для самого Фонда.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.
Для справки
ФЖС занимает, по неофициальным данным, около 15% рынка жилищного строительства в Башкирии. Уставный капитал предприятия — 5,51 млрд руб. Госкомпания является заказчиком строительства около 20 жилых комплексов и домов в Уфе и других муниципалитетах.