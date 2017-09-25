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В Башкирии пенсионер зарезал своего приятеля

25 сентября 2017, 18:02
Ранее судимый 71-летний житель Белорецкого района решил снова пойти на преступление.

Следственный комитет выяснил, что к смерти 33-летнего мужчины причастен его 71-летний приятель. В следственных органах отмечают, что пенсионер ранее уже был судим за убийство.

Известно, что 22 сентября этого года между приятелями во время застолья произошел конфликт. Хозяин дома ударил ножом в область живота своего 33-летнего знакомого.

Мужчина скончался на месте преступления, спасти его не удалось. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, устанавливаются подробности произошедшего. Обвиняемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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