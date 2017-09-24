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"Уфа" победила "Арсенал " на домашнем стадионе

24 сентября 2017, 20:35
Игра закончилась с перевесом в один мяч.

Сегодняшний матч был принципиальным, встречались соседи по турнирной таблице. "Уфа" долго не выигрывала. И победа в матче была очень нужна команде.

Первый тайм прошел без голов. Во втором тайме "Арсенал" мог забить первым, но удар Горана Чаушича пришелся в штангу. В одной из атак Павел Аликин поборолся за мяч, сумел его отобрать и его подхватил Пауревич. Он пасует в штрафную, там защита не может вынести мяч, отскок, и Слай завершает атаку. 1:0 - долгожданная победа, и "Уфа" обгоняет "Арсенал" с 13 очками в активе.

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