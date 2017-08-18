Бывший сенатор Игорь Изместьев написал прошение о помиловании

- Никакая комиссия их не рассматривала. В конституции написано: президент имеет право помилования, всё, точка. Все эти комиссии — он это создал, чтобы разбирались юристы, прежде чем он. Но когда у него есть мнение, что этого человека надо помиловать, то он может это сделать без всяких к тому оснований, - сказала она новостному изданию.