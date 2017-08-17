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Одноклассники запустили сервис «Настроения»

17 августа 2017, 18:34
После запуска двух новых форматов количество публикаций пользователей выросло в 2 раза.

Социальная сеть "Одноклассники" запустила новый формат публикаций, с помощью которого пользователи смогут поделиться своим настроением с друзьями и подписчиками. Сервис «Настроения» позволяет установить статус с ярким фоном в ленте своего профиля и дополнить его своим текстом.

За время тестирования новый сервис уже стал популярным среди пользователей: в сутки в ОК публикуются более 30 000 статусов с настроениями. Ранее в ОК также появилась возможность публиковать заметки крупным шрифтом и добавлять к ним цветные фоны. Благодаря двум новым форматам выросла и общая активность пользователей ОК: количество публикаций увеличилось вдвое.

Пользователи могут поделиться одним из предложенных настроений: «Счастлив», «Хочу подарков», «Скучаю», «Праздную» и другими. Для пользователей с платной подпиской «VIP-статус» также доступен отдельный набор анимированных статусов. Чаще всего люди делятся положительными эмоциями: статусы «Счастлив» составляют треть от всех публикаций с настроениями. На втором месте по популярности – статус «Люблю».

Заметки с настроениями можно создавать в десктопной и мобильной версиях социальной сети, скоро эта возможность появится в приложениях ОК для iOS и Android.

#Новости#Разиф Абдуллин#Технологии
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