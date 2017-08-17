Одноклассники запустили сервис «Настроения»

Пользователи могут поделиться одним из предложенных настроений: «Счастлив», «Хочу подарков», «Скучаю», «Праздную» и другими. Для пользователей с платной подпиской «VIP-статус» также доступен отдельный набор анимированных статусов. Чаще всего люди делятся положительными эмоциями: статусы «Счастлив» составляют треть от всех публикаций с настроениями. На втором месте по популярности – статус «Люблю».