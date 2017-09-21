В Уфе пройдет концерт в память о знаменитом рок-музыканте Рустэме Асанбаеве

Асанбаева называют пионером уфимского рок-н-ролла и блюза, в легендарной группе своего друга Юрия Шевчука он играл с момента ее основания до 1983 года. В 1984 году записал сольный альбом «Руда» в стиле хард-рок, в 1997 записал сольный блюзовый альбом «Пассажир». Был лидер-гитаристом уфимской группы «Boogie band», а также арт-директором JiMi bluescafe.