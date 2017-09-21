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В Уфе пройдет концерт в память о знаменитом рок-музыканте Рустэме Асанбаеве

21 сентября 2017, 14:05
22 сентября Рустэму Асанбаеву исполнилось бы 62 года.

Сегодня, 21 сентября, в MusiсHall27 состоится концерт в память о знаменитом уфимском рок-музыканте, авторе песен, гитаристе первого состава ДДТ Рустэме Асанбаеве. Напомним, 26 мая 2016 года его не стало в результате продолжительной болезни.

Асанбаева называют пионером уфимского рок-н-ролла и блюза, в легендарной группе своего друга Юрия Шевчука он играл с момента ее основания до 1983 года. В 1984 году записал сольный альбом «Руда» в стиле хард-рок, в 1997 записал сольный блюзовый альбом «Пассажир». Был лидер-гитаристом уфимской группы «Boogie band», а также арт-директором JiMi bluescafe.

В 2016 году у музыканта обнаружили рак легких. В Уфе было организовано несколько благотворительных концертов в поддержку Рустэма Асанбаева, на которых выступил и сам Юрий Шевчук. Однако болезнь все равна победила.

На концерте выступят группы The Time, Outrider, Blues Trip, Boogie Band.

Вход свободный.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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