В Уфе пройдет концерт в память о знаменитом рок-музыканте Рустэме Асанбаеве

Сегодня, 21 сентября, в MusiсHall27 состоится концерт в память о знаменитом уфимском рок-музыканте, авторе песен, гитаристе первого состава ДДТ Рустэме Асанбаеве. Напомним, 26 мая 2016 года его не стало в результате продолжительной болезни.
Асанбаева называют пионером уфимского рок-н-ролла и блюза, в легендарной группе своего друга Юрия Шевчука он играл с момента ее основания до 1983 года. В 1984 году записал сольный альбом «Руда» в стиле хард-рок, в 1997 записал сольный блюзовый альбом «Пассажир». Был лидер-гитаристом уфимской группы «Boogie band», а также арт-директором JiMi bluescafe.
В 2016 году у музыканта обнаружили рак легких. В Уфе было организовано несколько благотворительных концертов в поддержку Рустэма Асанбаева, на которых выступил и сам Юрий Шевчук. Однако болезнь все равна победила.
На концерте выступят группы The Time, Outrider, Blues Trip, Boogie Band.
Вход свободный.