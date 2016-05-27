Ушел из жизни гитарист группы ДДТ Рустэм "Бабай" Асанбаев

Музыкант почувствовал недомогание прямо на сцене, во время выступления, в начале осени прошлого года. Обследование показало наличие тяжелого онкологического заболевания, быстро прогрессирующего. У гитариста, вдобавок ко всему, перестала правильно функционировать рука.
После того, как музыкант перенес непростой курс лечения, 29 сентября, его друзья и соратники из групп "Boogie Band", "Blues Trip" и "Год змеи" организовали в лечебном учреждении концерт для персонала и пациентов ГБУЗ "Республиканский клинический онкодиспансер".
5 февраля 2016 года по инициативе Юрия Шевчука в РК "Огни Уфы" был организован благотворительный концерт с участием малого, акустического состава современного "ДДТ", а также популярных уфимских групп "Outrider", "Boogie band" и самой перспективной группы города "The Donuts", который позволил собрать в поддержку музыканта около двух миллионов рублей.
Рустэм Николаевич Асанбаев - лучший в Башкирии и один из лучших в стране блюзовых гитаристов. Его первый профессиональный инструмент - гитара "Tornado" производства ЧССР (ценой в 400 рублей СССР), которую привез его отец из московской командировки. Один из самых любимых инструментов - полуакустическая гитара Paul Reed Smith Hollowbody II c птичками на ладах (на фото вверху), привезенная другом и сверстником Сергеем Шмергельским.
Манеру исполнения Асанбаева лидер ДДТ Юрий Шевчук описывал так:
«Он не просто играет, он мыслит посредством гитары. Это некая стихийная атмосфера, глубокое, на уровне бессознательного, познание и понимание мира через блюз. Негритянское блюзовое сердце в башкирском теле…».
Исчерпывающего представление о первоначальном периоде группы ДДТ, духе того времени, творческих причинах того, что Юрий Шевчук и Рустэм Асанбаев перестали играть в одной группе и в одном городе можно получить из первой части документального сериала 2012 года "Время ДДТ".
Рустэм Николаевич Асанбаев родился 22 сентября 1954 года, в Уфе, в семье выдающегося драматурга Нажиба (Николая Васильевича) Асанбаева. Рустэм Асанбаев был в числе первых, кто начал играть в Уфе рок и блюз. Играл в группе ДДТ с момента её основания до 1983 года. В последующие годы иногда играл со своей бывшей группой на концертах. В 1997 записал сольный блюзовый альбом «Пассажир». До последнего времени был лидер-гитаристом группы «Boogie band».
Коллектив ИА "Медиакорсеть" скорбит вместе со всей республикой об утрате. Прощание с Рустэмом Асанбаевым по православному обряду состоится завтра, 28 мая, в 11:00 в Сергиевском кафедральном соборе (в районе Монумента дружбы). Рустэм Николаевич принял крещение в 2015 году у протоиерея отца Евгения Шерышева.
UPD: Могила Р.Н.Асанбаева находится в квартале 246 Южного кладбища г.Уфы.