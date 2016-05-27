Ушел из жизни гитарист группы ДДТ Рустэм "Бабай" Асанбаев

Рустэм Николаевич Асанбаев родился 22 сентября 1954 года, в Уфе, в семье выдающегося драматурга Нажиба (Николая Васильевича) Асанбаева. Рустэм Асанбаев был в числе первых, кто начал играть в Уфе рок и блюз. Играл в группе ДДТ с момента её основания до 1983 года. В последующие годы иногда играл со своей бывшей группой на концертах. В 1997 записал сольный блюзовый альбом «Пассажир». До последнего времени был лидер-гитаристом группы «Boogie band».