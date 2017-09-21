В Башкирии выплатили пособие по родам только после проверки прокуратуры

Прокуратура Мечетлинского района провела проверку по жалобе медсестры районной больницы на нарушение ее трудовых прав. Как выяснилось, в июле этого года женщина обратилась к руководству с заявлением о выплате пособия по беременности и родам. Но спустя 10 календарных дней пособие ей так и не выплатили. В итоге женщина обратилась за защитой прав в прокуратуру.