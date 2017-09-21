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В Башкирии выплатили пособие по родам только после проверки прокуратуры

21 сентября 2017, 10:30
Ей выплатили 70 тысяч рублей.

Прокуратура Мечетлинского района провела проверку по жалобе медсестры районной больницы на нарушение ее трудовых прав. Как выяснилось, в июле этого года женщина обратилась к руководству с заявлением о выплате пособия по беременности и родам. Но спустя 10 календарных дней пособие ей так и не выплатили. В итоге женщина обратилась за защитой прав в прокуратуру.

После проверки ведомства в отношении главного врача больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). После прокурорского вмешательства женщине выплачено пособие в размере более 70 тысяч рублей.

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