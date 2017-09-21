Новым директором ГУП «Башавтотранс» стал Разим Махиянов, сообщается на сайте компании. На этом посту он сменил Тимура Аклаева, занимавшего этот пост 2 года. Прежде Махиянов работал руководителем нескольких госпредприятий, ликвидированных или ставших банкротами.
Как сообщают источники «Коммерсанта», в «Башавтотрансе» уже погасили значительную задолженность работникам предприятия и расплатились с кредиторами.
Напомним, ранее мы писали о том, что в деятельности» башавторанса» были выявлены нарушения. Данные были озвучены на коллегии контроль-счетной палаты республики.
В частности, нарушения нашли при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе льготной категории граждан, проведении необоснованных выплат вознаграждений руководству предприятия.
По мнению проверяющих КСП РБ, причиной возникновения убытков организации, снижения качества обслуживания пассажиров послужила плохая организация работы и неэффективное использование основных средств самим предприятием. Предприятием не выполняется план пассажироперевозок, сокращаются маршруты регулярных перевозок, остается низкой загруженность автобусов большой вместимости, - сообщили на заседании КСП.
Справка
Разим Махиянов
Родился в 1964 году.
В 2008 г. окончил Оренбургский государственный институт менеджмента;
в 2012 г. – Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
С 1982 по 1984 гг. – служил в армии;
с 1985 по 1999 гг. – работал на предприятиях сельского хозяйства и топливной промышленности;
с 2000 по 2011 гг. занимал руководящие должности в коммерческих и государственных предприятиях;
с 2011 по 2013 гг. – начальник отдела, помощник министра в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан;
с 2013 по 2014 гг. – являлся заместителем генерального директора ГУСП МТС «Центральная РБ», ГУП Управление «Башмелиоводхоз РБ»;
с 2014 по 2016 гг. – являлся генеральным директором ГУП Управление «Башмелиоводхоз РБ», ОАО «Зирганская МТС»;
с 2016 по 2017гг. – директор ООО «Речной порт Уфа»;
с июля 2017 года – и.о. директора ГУП «Башавтотранс» РБ.
с сентября 2017 года – генеральный директор ГУП «Башавтотранс» РБ.