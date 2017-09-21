Новым директором ГУП «Башавтотранс» стал Разим Махиянов, сообщается на сайте компании. На этом посту он сменил Тимура Аклаева, занимавшего этот пост 2 года. Прежде Махиянов работал руководителем нескольких госпредприятий, ликвидированных или ставших банкротами.