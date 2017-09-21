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Юрий Дудников: Новые очистные "Башнефти" скоро будут готовы

21 сентября 2017, 11:13
Руководитель управления Росприроднадзора в Башкирии выступил перед депутатами Госсобрания.

Сегодня в Уфе проходит пленарное заседание Госсобрания Башкирии. В начале заседания перед депутатами выступил руководитель республиканского управления Росприроднадзора Юрий Дудников. Он рассказал о работе своего ведомства.

- Экономический эффект в 2016 году от деятельности Росприроднадзора превысил 4,1 млрд руб, - сказал Юрий Дудников.

По словам Юрия Дудникова, для надзорного ведомства главной задачей является возмещение вреда природе не в денежном, а в натуральном выражении. Для этого была разработана схема мировых соглашений.

- По четырем мировым соглашениям, где сумма вреда была 1,5 млрд руб, уже выполнено мероприятий на сумму 12 млрд руб, - сказал Юрий Дудников. - Так, по первому мировому соглашению ПАО "Башнефть" уже построены новые очистные сооружения. Я сам там был недавно. Они почти готовы. Первый блок уже запущен. Уже принимает 1000 кубометров для очистки. Проектная мощность там - 3,5 тыс тн, то есть в перспективе можно ставить новые производственные мощности.

#Новости#Разиф Абдуллин#Экономика
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