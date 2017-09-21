Юрий Дудников: Новые очистные "Башнефти" скоро будут готовы

- По четырем мировым соглашениям, где сумма вреда была 1,5 млрд руб, уже выполнено мероприятий на сумму 12 млрд руб, - сказал Юрий Дудников. - Так, по первому мировому соглашению ПАО "Башнефть" уже построены новые очистные сооружения. Я сам там был недавно. Они почти готовы. Первый блок уже запущен. Уже принимает 1000 кубометров для очистки. Проектная мощность там - 3,5 тыс тн, то есть в перспективе можно ставить новые производственные мощности.