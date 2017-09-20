Жителя Башкирии подозревают в зверском убийстве собственной жены

Утром 18 сентября этого года полицейские обнаружили труп женщины в её собственном доме. Подозрение сразу упало на её 66-летнего супруга, жителя Буздякского района.
В Следственном комитете выяснили, что вечером 17 сентября мужчина вместе со своей 62-летней женой дома распивал спиртное. Между супругами возник конфликт, вследствие чего мужчина ударил сою жену несколько раз рукой по голове.
Женщина скончалась от полученных травм. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.