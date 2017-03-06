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В Уфе мужчина убил сожительницу из-за звонка домофона

6 марта 2017, 16:37
Женщина скончалась от многочисленных травм.

38-летнему уфимцу предъявлено обвинение в убийстве своей сожительницы, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Как считает следствие, ночью 3 марта 38-летний мужчина пришел домой пьяным. Тут раздался звонок домофона. Вероятно, мужчина подумал, что к его сожительнице кто-то пришел. Обвиняемый на почве ревности избил свою 41-летнюю сожительницу, отчего та скончалась на месте от полученных травм.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств совершенного убийства.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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