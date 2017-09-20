В Уфе собака, гулявшая без намордника, укусила ребенка в парке

В северной части Уфы случилось ЧП в парке. На 6-летнего мальчика набросилась собака и укусила его за ногу. Об этом сообщил телеканал БСТ.
Собака сильно покусала ребенку ногу. По словам родителей малыша, чудом оказалась не задета бедренная артерия. Первую помощь ему оказали в ближайшем травмпункте. Мальчик пережил травматический шок. Вдобавок ему придется пройти курс уколов от бешенства и столбняка.
Известно, что собака была без намордника. Пока не удалось установить, принадлежит ли она кому-то либо является бездомной.