В Башкирии домашняя собака после контакта с лисами принесла бешенство в село

По версии ветеринаров, причиной возникновения бешенства стала заболевшая домашняя собака, которую хозяева держали без привязи и не делали прививок. Псина «пообщалась» с лисами и принесла заразу в село.
Ранее власти Башкортостана распорядились ввести карантин по бешенству в Бирске на территории, ограниченной улицами Маркса, Кирова, Коммунистической и Корочкина. В августе прошлого года в Бирске также закрывалась часть города на улицах Интернациональная, Кирова, Лермонтова и Пушкина. Тогда больной бешенством котенок укусил пятилетнюю девочку.
Дмитрий КОЛПАКОВ.