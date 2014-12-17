В Башкирии домашняя собака после контакта с лисами принесла бешенство в село

Ранее власти Башкортостана распорядились ввести карантин по бешенству в Бирске на территории, ограниченной улицами Маркса, Кирова, Коммунистической и Корочкина. В августе прошлого года в Бирске также закрывалась часть города на улицах Интернациональная, Кирова, Лермонтова и Пушкина. Тогда больной бешенством котенок укусил пятилетнюю девочку.