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В Башкирии домашняя собака после контакта с лисами принесла бешенство в село

18 декабря 2014, 00:27
Правительство РБ установило карантин по бешенству в селе Вперед Давлекановского района Башкирии. В этом санитарном периметре запрещено торговать домашними животными, вывозить за пределы села кошек и собак.

По версии ветеринаров, причиной возникновения бешенства стала заболевшая домашняя собака, которую хозяева держали без привязи и не делали прививок. Псина «пообщалась» с лисами и принесла заразу в село.

Ранее власти Башкортостана распорядились ввести карантин по бешенству в Бирске на территории, ограниченной улицами Маркса, Кирова, Коммунистической и Корочкина. В августе прошлого года в Бирске также закрывалась часть города на улицах Интернациональная, Кирова, Лермонтова и Пушкина. Тогда больной бешенством котенок укусил пятилетнюю девочку.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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