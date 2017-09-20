У Фонда жилищного строительства Башкирии арестовали счета

Напомним, ФЗ-218 «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности-банкротстве застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был принят в июле. В соответствии с ним с 1 июля 2018 года средства дольщиков смогут привлекать только хозяйственные общества, то есть унитарные предприятия (каковыми являются, к примеру, ГУП «ФЖС РБ» и МУП «ИСК г. Уфы») этого сделать уже не смогут.