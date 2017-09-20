У Фонда жилищного строительства Башкирии арестовали счета

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что судебные приставы наложили арест на счета ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» (ФЖС РБ). Об этом Медиакорсети сообщил информированный источник.
Как пояснил помощник генерального директора ФЖС РБ Иван Хижниченко, блокировка счетов связана с долгом, который накопился у предприятия за аренду земельных участков под строительство. С иском по этому поводу в суд обращались несколько юридических лиц, в том числе и минземимущества РБ.
- Однако, несмотря на эту меру, мы продолжаем свою финансовую и хозяйственную деятельность, - уточнил собеседник.
Иван Хижниченко прокомментировал также информацию о предстоящей реорганизации Фонда жилищного строительства РБ.
- Фонд жилищного строительства стоит в перечне предприятий, которые должны быть реорганизованы в 2017 году в соответствии с постановлением правительства РБ, - сообщил он. – Наше предприятие, которое сейчас является ГУПом, должно перейти в иную форму собственности (АО или ООО), однако, подчеркиваю, 100-процентная доля государства в ФЖС сохранится.
Напомним, ФЗ-218 «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности-банкротстве застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был принят в июле. В соответствии с ним с 1 июля 2018 года средства дольщиков смогут привлекать только хозяйственные общества, то есть унитарные предприятия (каковыми являются, к примеру, ГУП «ФЖС РБ» и МУП «ИСК г. Уфы») этого сделать уже не смогут.
- В любом случае государственные и муниципальные компании будут преобразованы, - сообщил первый заместитель госкомстроя республики Фуркат Мухамедиев, добавив, что они продолжат работать на рынке и будут получать разрешения на строительство новых объектов.
Для справки. ФЖС занимает, по неофициальным данным, около 15% рынка жилищного строительства в Башкирии. Уставный капитал предприятия — 5,51 млрд руб. Госкомпания является заказчиком строительства около 20 жилых комплексов и домов в Уфе и других муниципалитетах.