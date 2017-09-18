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В Башкирии виновник смертельного ДТП выплатит 450 тысяч семье пострадавших

18 сентября 2017, 15:41
Виновный в смертельной аварии житель Башкирии выплатит компенсацию родным пострадавшей.

Бирская прокуратура поддержала требования местной жительницы и помогла взыскать компенсацию с виновника ДТП.

Известно, что авария произошла в октябре 2014 года. В злополучный день водитель автомобиля марки «Daewoo Nexia» ехал по трассе Уфа-Янаул и при попытке обгона въехал в встречный автомобиль марки «ВАЗ-21093».

За рулем отечественной легковушки находилась пожилая женщина. Она скончалась от полученных травм. Её 17-летняя внучка была доставлена в больницу с многочисленными переломами.

Виновник ДТП был осужден к 2,5 годам лишения свободы. Мать подростка обратилась в суд за взысканием с водителя компенсации. Суд удовлетворил требования пострадавших, теперь мужчине предстоит выплатить им 450 тысяч рублей.

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