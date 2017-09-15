В Башкирии после пожара обнаружили невзорвавшиеся артснаряды

Когда саперы осмотрели ящики, выяснилось, что была реальная опасность для соседей, их скота и построек. Среди учебных патронов и макетов саперы нашли два артиллерийских снаряда к зенитной установке, патрон к крупнокалиберному пулемету и сигнальный патрон, которые являются взрывоопасными. И если бы огонь добрался до этого мини-арсенала, то последствия могли быть непредсказуемыми.