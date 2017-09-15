В Башкирии после пожара обнаружили невзорвавшиеся артснаряды

В Башкортостане взрывотехники ОМОНа Росгвардии обследовали боеприпасы, обнаруженные после пожара 12 сентября в селе Бакалы, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
- На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники ОМОНа, - сообщили в республиканском управлении Росгвардии. - Как выяснилось, местный житель оставил в гараже включенной в сеть электрическую бытовую плитку, из-за которой начался пожар. К счастью, прибывшим пожарным огонь удалось быстро локализовать, не допустив его распространения на всю постройку. Потому что в дальнем углу гаража в ящике были обнаружены ящики с предметами, похожими на боеприпасы.
Когда саперы осмотрели ящики, выяснилось, что была реальная опасность для соседей, их скота и построек. Среди учебных патронов и макетов саперы нашли два артиллерийских снаряда к зенитной установке, патрон к крупнокалиберному пулемету и сигнальный патрон, которые являются взрывоопасными. И если бы огонь добрался до этого мини-арсенала, то последствия могли быть непредсказуемыми.
Боеприпасы благополучно увезли. Их хозяин задержан. Теперь в его отношении могут возбудить уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет со штрафом до ста тысяч рублей.
- Любой гражданин, добровольно сдавший в подразделения лицензионно-разрешительной работы незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие, может получить за них денежное вознаграждение и освобождается при этом от уголовной и административной ответственности за их незаконное хранение или приобретение, - напомнили в Росгвардии.