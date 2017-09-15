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Полпреда Башкирии в Москве освободили от должности

15 сентября 2017, 18:01
50-летний Артур Шайнуров покинул свое кресло в российской столице в связи с переходом на другую работу.

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что полномочный представитель Башкирии при президента России Артур Шайнуров освобожден от своей должности в связи с переходом на другую работу. Указ об этом подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Напомним, что полпред республики имеет статус вице-премьера правительства Башкирии. Офис полпредства находится практически в центре Москвы. на улице Доброслободской, в районе станций метро Красные ворота и Бауманская. Главной задачей аппарата полпредства всегда было, прежде всего, поддержание благополучного имиджа Башкирии на федеральном уровне, а также поддержание контактов с башкирским землячеством в Москве и других регионах и странах.

Артур Шайнуров является уроженцем Балтачевского района Башкирии. Он проработал в должности полпреда с 2013 года, до этого поста он был больше известен как предприниматель, работающий в транспортной или строительной сферах.

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