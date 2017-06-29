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В госкомтранс Башкирии назначен руководитель из минтранса России

29 июня 2017, 13:59
Предыдущий глава комитета был освобождён от должности после критики в адрес министра транспорта России.

Коллективу госкомтранса Башкирии представили нового руководителя, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Новым главой ведомства стал Тимур Мухаметьянов, до назначения в Башкирию возглавлявший отдел международных организаций, транспортной политики и регионального сотрудничества в департаменте международного сотрудничества минтранса РФ.

Предыдущий глава ведомства Рим Гилязетдинов покинул свой пост две недели назад, по одной из версий причиной ухода стала критика, высказанная Гилязетдиновым в адрес министра транспорта России Максима Соколова во время селекторного совещания. По сообщению источника, Гилязетдинов высказал своё недовольство по поводу несвоевременного выделения федеральных средств.

#Новости#Константин Климов#Политика
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