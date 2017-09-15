Дни здоровья в Уфе: не всем, не всегда и не везде?

О том, что в рамках в центрах здоровья можно пройти большое медицинское обследование, Людмила Кожевникова узнала по сообщению мэрии города. Сделать это она решила сегодня. Вместе с мужем и двумя дочерьми женщина направилась в центр здоровья на ул. Мира 39/1. Каково же было ее удивление, когда обследование не смог пройти никто.
- Я предварительно позвонила в клинику, и мне сказали, что акция действительно проходит, и прийти можно с 8 часов утра до 8 вечера, - рассказала Людмила Медиакорсети. – Сказали только приходите позже 8 утра, потому что людей может быть много. Мы отпросились с работы, учебы, а в итоге не прошли ничего.
Людмила в прохождении обследования была отказано, так как год ее рождения в этом году входит в республиканскую программу диспансеризации населения. Ее заявили, что пройти обследование она может только в поликлинике по месту жительства. Младшей дочери, которой 15 лет, посоветовали обращаться в детский центр здоровья. А муж Людмилы и их старшей совершеннолетней дочери сказали, что пройти обследования они смогут только с 12 часов.
- Обойдя несколько детских клиник, я выяснила, что детей принимают в г. Уфе только в одном месте по адресу: ул. Российской в детской поликлинике №8, - возмущается Людмила. - И из всего этого перечня обследований детям проверяют только ЭКГ, биоимпедансометрию, спирографию, определят уровень окиси углерода выдыхаемого воздуха, пульсоксиметрию, измерят рост, вес, артериальное давление и оценят состояние гигиены полости рта.
По словам Кожевниковой, не полный перечень заявленных услуг бесплатно оказывают и взрослым. Так, по ее словам, врачи в центрах здоровья не проверяют внутриглазное давление, не делают реоэнцефалографию.
- Результат моих испытаний: вся семья была поднята в 6 часов утра, не выспались, ребенок пропустил уроки в школе, пропущенный день на работе мне не оплатят, обследование никто не прошел, безрезультатно потраченное зря время, возмущается Людмила. – Зачем же все это было писать, ведь огромное количество людей так же как и мы пошли в эти центры здоровья. Обидно, что эти центры существуют на деньги налогоплательщиков, государство выделяет деньги на обследование здоровья граждан. А на деле из перечня обследования можно проверить пульс, давление, рост, вес, измерить вручную индекс массы тела. Целая команда врачей получает зарплаты непонятно за что.
Ситуацию прокомментировал главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Рифмир Хасанов:
- Все обследование, которое проходит человек в центре здоровья бесплатное, медицинская организация не имеет право требовать оплатить что-либо. Внутриглазное давление тоже измерят бесплатно. Для реоэнцефалографии нужны показания лечащего врача, поэтому для отказа возможно были основания.
Что касается возраста, то есть центры здоровья для детей, в есть для взрослых.
В республике их всего 22.
В Уфе обследование проводят:
- в Республиканском врачебно-физкультурном диспансере – для взрослых и детей,
- в ГКБ № 10 – для взрослых и детей,
- в ГКБ № 18 – для взрослых,
- в поликлинике № 2 – для взрослых,
- в поликлинике № 38 – для взрослых,
- в поликлинике № 46 – для взрослых,
- в ГКБ Демского района Уфы – для детей и взрослых.
- в ГДКБ № 17 – для детей
- в детской поликлинике № 5 – для детей.
Относительно программы диспансеризации, могу с уверенностью сказать, что если человек попадает в этом году под эту программу, то удобнее и более обоснованно, сначала пройти именно ее. Однако это совсем не означает, что человек не может пройти обследование в центре здоровья. Для этого ему нужно всего лишь предъявить паспорт и полис ОМС, у реюенка – свидетельство о рождении. То, что произошло, скорее всего, сводится к отношению людей на местах. Такое, к сожалению, всегда бывает.