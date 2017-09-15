Дни здоровья в Уфе: не всем, не всегда и не везде?

Относительно программы диспансеризации, могу с уверенностью сказать, что если человек попадает в этом году под эту программу, то удобнее и более обоснованно, сначала пройти именно ее. Однако это совсем не означает, что человек не может пройти обследование в центре здоровья. Для этого ему нужно всего лишь предъявить паспорт и полис ОМС, у реюенка – свидетельство о рождении. То, что произошло, скорее всего, сводится к отношению людей на местах. Такое, к сожалению, всегда бывает.