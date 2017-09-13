Массовые эвакуации затронули 45 тысяч человек по всей России

Posted 13 сентября 2017, 12:22
Published 13 сентября 2017, 12:22
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, в минувший вторник по всей России прошла волна ложных сообщений о террористических актах. Башкирия также не осталась в стороне. Эвакуации одна за другой проходили в крупных торговых центрах Стерлитамака и Уфы.
Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов отмечает, что все звонки поступали по указанию одного источника, сообщает радио Sputnik.
- Я думаю, что операция планировалась заранее, операция достаточно сложная и дорогостоящая. Думаю, что будут подключены всевозможные прогрессивные технические методики, чтобы источник этих звонков не был определен. Если противник "не облажается", не сделает какую-то ошибку, то источник звонка можно вообще не определить
, - прокомментировал Филатов.
По его словам, единственный выход в данной ситуации – реагировать на каждый поступивший звонок, несмотря на то, что на проверку подлинности угрозы уходит очень много времени и сил. Если виновных в этом деянии поймают, судить их будут по всей строгости.
Ранее СМИ сообщали о том, что звонки поступали из Украины. Примечательно, что 6 массовых эвакуаций прошли в 6 городах страны 11 сентября, в 12-ти городах 12-го сентября, 10-ти городах 13 сентября.