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Posted 12 сентября 2017, 11:14

Published 12 сентября 2017, 11:14

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Ижевске начали выпуск модификации «Весты» в кузове «универсал»

12 сентября 2017, 11:14
Дату тщательно скрывали, но 11 сентября, как и предполагалось, в Ижевске началось производство долгожданных модификаций «Весты» - в кузове «универсал», в том числе и кроссовой версии.

Выпуск затянулся, ибо сначала называлась дата – сентябрь 2016 года. Предыдущий руководитель ВАЗ Бу Андерсен, возможно, и сумел бы запустить производство в обещанный срок, но его уже довольно давно нет на заводе. Хотя точно можно сказать, что именно благодаря его усилиям появились Веста и ХRAY, которые перевернули представление об отечественном автопроме. И скорость появления и внедрения моделей, как и кроссовых версий Калины и Ларгуса, оказались для завода невиданными.

Ну, а теперь подробнее о новинках. Внешность по сравнении с концептом почти не изменилась, что очень радует, ибо ХRAY по сравнению с концептом изменился сильно, причем не в лучшую сторону.

Вот таким он ожидался.

Ну, а что касается Весты, то она дошла до серии почти в неизмененном виде, что очень радует. Ожидается, что оба потенциальных бестселлера поступят в продажу уже осенью 2017 года.

Вседорожная версия SW Cross выглядит несколько иначе за счет черного пластикового обвеса по периметру кузова, другого переднего бампера, серебристых рейлингов, заднего бампера с декоративной накладкой "под металл" и более крупных колесных дисков.

Ходовая часть Vesta SW Cross имеет свои настройки подвески и увеличенный до 203 мм дорожный просвет, а стандартный универсал LadaVesta SW имеет клиренс 178 мм. Габариты новинок из-за особенностей оформления кузова несколько отличаются. При равной колесной базе 2 635 мм вседорожный вариант имеет длину 4 424 мм, а обычный - 4 410 мм. И SW Cross чуть шире обычного SW - 1 785 мм против 1 764 мм.

По предварительной информации, версия LadaVesta SW Cross перевалит за отметку 800 тысяч рублей, обычные универсалы должны быть дешевле.

И еще одна новость. УАЗ продолжает удивлять. Кто мог подумать еще лет 10 назад, даже меньше, что популярная модель будет иметь круиз-контроль и прочие атрибуты современного автомобиля? А вот теперь дело дошло и до того, что мультимедийная система будет на Андроиде. Уже в ближайшее время такие модификации появятся у дилеров. Там будет современный 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1024×728 пикселей. Система оснащена встроенной навигацией Navitell с картами России, Белоруссии и Казахстана. Мультимедийная система поддерживает воспроизведение аудиофайлов всех популярных форматов, а встроенный Wi-Fi адаптер позволяет выходить в интернет с помощью мобильного телефона.

#Экономика#Новости
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