В Ижевске начали выпуск модификации «Весты» в кузове «универсал»

И еще одна новость. УАЗ продолжает удивлять. Кто мог подумать еще лет 10 назад, даже меньше, что популярная модель будет иметь круиз-контроль и прочие атрибуты современного автомобиля? А вот теперь дело дошло и до того, что мультимедийная система будет на Андроиде. Уже в ближайшее время такие модификации появятся у дилеров. Там будет современный 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1024×728 пикселей. Система оснащена встроенной навигацией Navitell с картами России, Белоруссии и Казахстана. Мультимедийная система поддерживает воспроизведение аудиофайлов всех популярных форматов, а встроенный Wi-Fi адаптер позволяет выходить в интернет с помощью мобильного телефона.