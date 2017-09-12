В Ижевске начали выпуск модификации «Весты» в кузове «универсал»

Posted 12 сентября 2017, 11:14
Published 12 сентября 2017, 11:14
Modified 25 декабря, 05:38
Updated 25 декабря, 05:38
Выпуск затянулся, ибо сначала называлась дата – сентябрь 2016 года. Предыдущий руководитель ВАЗ Бу Андерсен, возможно, и сумел бы запустить производство в обещанный срок, но его уже довольно давно нет на заводе. Хотя точно можно сказать, что именно благодаря его усилиям появились Веста и ХRAY, которые перевернули представление об отечественном автопроме. И скорость появления и внедрения моделей, как и кроссовых версий Калины и Ларгуса, оказались для завода невиданными.
Ну, а теперь подробнее о новинках. Внешность по сравнении с концептом почти не изменилась, что очень радует, ибо ХRAY по сравнению с концептом изменился сильно, причем не в лучшую сторону.
Вот таким он ожидался.
Ну, а что касается Весты, то она дошла до серии почти в неизмененном виде, что очень радует. Ожидается, что оба потенциальных бестселлера поступят в продажу уже осенью 2017 года.
Вседорожная версия SW Cross выглядит несколько иначе за счет черного пластикового обвеса по периметру кузова, другого переднего бампера, серебристых рейлингов, заднего бампера с декоративной накладкой "под металл" и более крупных колесных дисков.
Ходовая часть Vesta SW Cross имеет свои настройки подвески и увеличенный до 203 мм дорожный просвет, а стандартный универсал LadaVesta SW имеет клиренс 178 мм. Габариты новинок из-за особенностей оформления кузова несколько отличаются. При равной колесной базе 2 635 мм вседорожный вариант имеет длину 4 424 мм, а обычный - 4 410 мм. И SW Cross чуть шире обычного SW - 1 785 мм против 1 764 мм.
По предварительной информации, версия LadaVesta SW Cross перевалит за отметку 800 тысяч рублей, обычные универсалы должны быть дешевле.
И еще одна новость. УАЗ продолжает удивлять. Кто мог подумать еще лет 10 назад, даже меньше, что популярная модель будет иметь круиз-контроль и прочие атрибуты современного автомобиля? А вот теперь дело дошло и до того, что мультимедийная система будет на Андроиде. Уже в ближайшее время такие модификации появятся у дилеров. Там будет современный 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1024×728 пикселей. Система оснащена встроенной навигацией Navitell с картами России, Белоруссии и Казахстана. Мультимедийная система поддерживает воспроизведение аудиофайлов всех популярных форматов, а встроенный Wi-Fi адаптер позволяет выходить в интернет с помощью мобильного телефона.