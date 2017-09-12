Правительство сообщило о запуске федеральной площадки для жалоб по экологии

Posted 12 сентября 2017, 09:46
Published 12 сентября 2017, 09:46
Modified 3 февраля, 06:02
Updated 3 февраля, 06:02
Разработанный Минприроды РФ интернет-портал «Наша природа» — это проект, где каждый неравнодушный человек или организация может оставить сообщение о нарушениях экологических норм: о несанкционированных свалках, загрязнении водоёмов, незаконной вырубке лесов и других нарушениях природопользования. Система была запущена ещё в 2014 году и работала в тестовом режиме в 9 пилотных регионах.
Теперь, согласно опубликованному на сайте Правительства РФ постановлению, «Наша природа» получила статус федеральной.