Правительство сообщило о запуске федеральной площадки для жалоб по экологии

Разработанный Минприроды РФ интернет-портал «Наша природа» — это проект, где каждый неравнодушный человек или организация может оставить сообщение о нарушениях экологических норм: о несанкционированных свалках, загрязнении водоёмов, незаконной вырубке лесов и других нарушениях природопользования. Система была запущена ещё в 2014 году и работала в тестовом режиме в 9 пилотных регионах.