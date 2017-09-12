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Posted 12 сентября 2017, 09:46

Published 12 сентября 2017, 09:46

Modified 3 февраля, 06:02

Updated 3 февраля, 06:02

Правительство сообщило о запуске федеральной площадки для жалоб по экологии

12 сентября 2017, 09:46
Сюжет
Экология
Раньше интернет-портал «Наша природа» испытывался в девяти регионах страны.

Разработанный Минприроды РФ интернет-портал «Наша природа» — это проект, где каждый неравнодушный человек или организация может оставить сообщение о нарушениях экологических норм: о несанкционированных свалках, загрязнении водоёмов, незаконной вырубке лесов и других нарушениях природопользования. Система была запущена ещё в 2014 году и работала в тестовом режиме в 9 пилотных регионах.

Теперь, согласно опубликованному на сайте Правительства РФ постановлению, «Наша природа» получила статус федеральной.

Добавим, что помимо сайта, она включает в себя мобильные приложения для операционных систем IOS и Android с аналогичным функционалом.

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#Общество#Экология#Новости
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