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Уфимский педагог Алиса Черепанова прошла первый этап проекта «Танцы» на ТНТ

21 августа 2017, 11:40
«Ты в танцах!» - эту фразу девушка услышала от нового наставника шоу, педагога Татьяны Денисовой.

Педагог Уфимского института искусств, хореограф Алиса Черепанова, успешно прошла телевизионный этап кастинга проекта «Танцы» в Екатеринбурге, сообщается в группе «Культурный мир Башкортостана». Напомним, что первый выпуск четвертого сезона «Танцев» вышел в эфир вечером 19 августа.

«Ты в танцах!» 27-летняя танцовщица услышала от члена жюри – Татьяны Денисовой. Хореограф сказала, что хочет в дальнейшем видеть в девушке больше страсти и больше огня.

Как и в прошедших сезонах, участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России и главный приз - 3 000 000 рублей. За все три сезона проекта пока ни одному уфимцу не удалось попасть в тройку лучших танцоров страны.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Культура
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