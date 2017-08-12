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Ученые БашГУ выиграли грант на научные исследования в 195 млн рублей

12 августа 2017, 16:06
Основная задача проекта – разработать и внедрить в производство технологии рационального использования вторичных полимерных материалов.

Ученые БашГУ выиграли грант в 195 млн рублей на изучение переработки полимерного сырья, сообщается на сайте университета.

Основная задача проекта – разработать и внедрить в производство технологии рационального использования вторичных полимерных материалов. Общий бюджет проекта - 390 миллионов рублей. Больше половины суммы, как сообщили в вузе, будет направлена на научно-исследовательскую работу. Как сообщается на сайте университета, проект также получил финансирование со стороны минобразования науки РФ, его инициатором и главным руководителем является проректор БашГУ по научной работе Вадим Захаров.

- Это рациональное использование пластиковых отходов: твёрдых бытовых, муниципальных, то есть тех отходов, которые население ежедневно выбрасывает в мусорки. Задача – извлекать этот пластик – полипропилен, полиэтилен – и доводить его до необходимых эксплуатационных свойств, а затем заново производить пластмассовые изделия.

Индустриальным партнером проекта является ООО ЗПИ «Альтернатива» в городе Октябрьском.

Это градообразующее предприятие – ведущий производитель товаров народного потребления с миллиардным оборотом, обеспечивающий более 70% бытового пластика на российском рынке.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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