Ученые БашГУ выиграли грант на научные исследования в 195 млн рублей

Основная задача проекта – разработать и внедрить в производство технологии рационального использования вторичных полимерных материалов. Общий бюджет проекта - 390 миллионов рублей. Больше половины суммы, как сообщили в вузе, будет направлена на научно-исследовательскую работу. Как сообщается на сайте университета, проект также получил финансирование со стороны минобразования науки РФ, его инициатором и главным руководителем является проректор БашГУ по научной работе Вадим Захаров.