Ученые БашГУ выиграли грант на научные исследования в 195 млн рублей

Ученые БашГУ выиграли грант в 195 млн рублей на изучение переработки полимерного сырья, сообщается на сайте университета.
Основная задача проекта – разработать и внедрить в производство технологии рационального использования вторичных полимерных материалов. Общий бюджет проекта - 390 миллионов рублей. Больше половины суммы, как сообщили в вузе, будет направлена на научно-исследовательскую работу. Как сообщается на сайте университета, проект также получил финансирование со стороны минобразования науки РФ, его инициатором и главным руководителем является проректор БашГУ по научной работе Вадим Захаров.
- Это рациональное использование пластиковых отходов: твёрдых бытовых, муниципальных, то есть тех отходов, которые население ежедневно выбрасывает в мусорки. Задача – извлекать этот пластик – полипропилен, полиэтилен – и доводить его до необходимых эксплуатационных свойств, а затем заново производить пластмассовые изделия.
Индустриальным партнером проекта является ООО ЗПИ «Альтернатива» в городе Октябрьском.
Это градообразующее предприятие – ведущий производитель товаров народного потребления с миллиардным оборотом, обеспечивающий более 70% бытового пластика на российском рынке.