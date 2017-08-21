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Новый хоккейный сезон начнётся с матча «Салават Юлаев» - «Адмирал»

21 августа 2017, 09:53
Первый матч «регулярки» уфимцы проведут завтра на «Уфа-Арене».

22 августа стартует десятый сезон КХЛ. На уфимском льду встретятся «Салават Юлаев» и владивостокский «Адмирал». Напомним, что «Салават» 18 августа уже встречался с дальневосточными соперниками в Кубке Башкирии и одержал крупную победу 4:1.

Уфимская команда удачно отыграла межсезонные турниры, и, по недавнему заявлению нового главного тренера уфимцев Эркки Вестерлунда, ХК «Салават Юлаев» к сезону готов.

- Традиционно матчи между этими соперниками проходят в результативной борьбе. Но на фоне провозглашения курса на мощную оборону с обеих сторон и старта сезона, вряд ли будет забито больше 5 шайб, - говорят эксперты.

Посмотреть матч можно будет 22 августа на «Уфа-Арене». Начало в 19:00.

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