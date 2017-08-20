В Башкирии дети стали героями робототехнического квеста

Мы с семилетним Глебом Нугумановым застряли в логической лаборатории. Я не отвожу глаз от пластикового слона: он собирается на манер кубика Рубика, но как?.. А Глеба призы не интересуют в принципе - он считает, что уже вознаграждён: ему поручили превратить в кубик деревянного робота (организаторы говорят, такое возможно). Глеб не сдаётся, и пусть весь квест подождёт. Дело в том, что вулканом в чашке мальчика не удивишь: его мама - химик-технолог, зимой они всей семьёй лепили вулкан из солёного теста, а потом Глеб показал детям и взрослым химический опыт - извержение вулкана. Так дошкольник стал призёром городского состязания «Юный исследователь». Глеб уже знает: когда вырастет, станет учёным-химиком и изобретёт сверхпрочный металл - из него можно будет изготавливать роботов, которые смогут абсолютно всё.