Глава Башкирии отчитал мэра Стерлитамака за срыв федеральной программы

- Стерлитамак, один остался с одним домом, и что? Вы нас не позорьте, - обратился Хамитов к главе города Владимиру Куликову, - Стерлитамак всю республику втянул в такую ситуацию, мы же из-за вас горим. У нас отчётность, у нас есть обязательства, а из-за вас, из-за этого одного дома мы вынуждены лавировать, каждый раз говорить «завтра-завтра». Есть регионы которые уже закрыли эту программу и мы бы уже закрыли.