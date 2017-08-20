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Глава Башкирии отчитал мэра Стерлитамака за срыв федеральной программы

20 августа 2017, 11:55
По словам Рустэма Хамитова регион вынужден «кормить завтраками» федеральный центр из-за нерасторопности стерлитамакских строителей.

Вчера Рустэм Хамитов в ходе поездки во второй по величине город Башкирии Стерлитамак раскритиковал мэра города Владимира Куликова. Глава региона остался недоволен тем, что в городе затягиваются сроки сдачи одного из домов, строящегося по программе переселения из ветхого жилья.

- Стерлитамак, один остался с одним домом, и что? Вы нас не позорьте, - обратился Хамитов к главе города Владимиру Куликову, - Стерлитамак всю республику втянул в такую ситуацию, мы же из-за вас горим. У нас отчётность, у нас есть обязательства, а из-за вас, из-за этого одного дома мы вынуждены лавировать, каждый раз говорить «завтра-завтра». Есть регионы которые уже закрыли эту программу и мы бы уже закрыли.

Напомним, Башкирия получила средства из федерального бюджета по программе по строительству домов для переселения граждан из аварийного жилья. Очередной этап программы завершается первого сентября, к этому времени регионы должны отчитаться перед федеральными чиновниками о проделанной работе.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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