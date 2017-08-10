В Уфе разгорелась тихая нагорная война за Стерлитамак

По данным нашего источника в органах власти, пользуясь временным отсутствием своего заместителя по кадровым вопросам Рамила Дильмухаметова на рабочем месте, который еще с периода работы Главным федеральным инспектором г-на Хамитова является его личным доверенным лицом в таких вопросах, Владимир Нагорный пытается продвинуть Алексея Волошенкова на пост генерального директора СЖД несмотря на то, что ранее с главой региона была согласована кандидатура Сергея Корякина, человека, который характеризуется как "независимый от стерлитамакских ФПГ и ОПГ".