В Уфе разгорелась тихая нагорная война за Стерлитамак

Как сообщил источник ИА "Медиакорсеть" в федеральных правоохранительных органах, руководитель администрации главы Башкирии продвигает на должность директора ОАО "Стерлитамакские железные дороги" своего земляка, выходца из поселка Раевский Алексея Волошенкова.
"Стерлитамакские железные дороги" фактически представляют собой ветку, которая связывает крупнейшие предприятия второго по значению города Башкирии и станцию Косяковка Российских железных дорог, через неё в сторону основной железнодорожной магистрали проходит товарный трафик ключевых предприятий химии и нефтехимии. Контроль за этой дорогой является ключевым для работы градообразующих предприятий Стерлитамака и позволяет устанавливать тарифы за транспортные услуги монопольно и на свое усмотрение.
По данным нашего источника в органах власти, пользуясь временным отсутствием своего заместителя по кадровым вопросам Рамила Дильмухаметова на рабочем месте, который еще с периода работы Главным федеральным инспектором г-на Хамитова является его личным доверенным лицом в таких вопросах, Владимир Нагорный пытается продвинуть Алексея Волошенкова на пост генерального директора СЖД несмотря на то, что ранее с главой региона была согласована кандидатура Сергея Корякина, человека, который характеризуется как "независимый от стерлитамакских ФПГ и ОПГ".
Необходимость подбора новой кандидатуры на этот стратегический участок, пусть изначально и вспомогательного назначения, возникла в связи с тем, что бессменный руководитель "Стерлитамакских железных дорог" Юрий Никифоров работает в этой должности с 1993 года и достиг пенсионного возраста.
СЖД ранее были известны как "Стерлитамакское объединенное хозяйство железнодорожных путей", созданное совместным приказом Министерства нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и Министерства химической промышленности СССР в январе 1967 года. В 1992 году они стали собственностью Стерлитамака, в 2003 году они приобрели форму муниципального унитарного предприятия "Стерлитамакское объединённое хозяйство железнодорожного транспорта", в 2003 стали ГУПом Республики Башкортостан, в 2006 году стали акционерным обществом. 100%-ным собственником АО является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.