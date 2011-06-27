Уфимские актеры готовятся отлавливать зрителей на пляже

С видом на реку
Ребята задались целью сыграть за один вечер знаменитые сцены из известных классических произведений мировых драматургов – Шекспира, Аристофана, Расина. Этот проект стал первым в студенческом театре, когда актеры во главе с худруком Екатериной Темновой замахнулись на классиков. В Мастерской постоянно ищут новые формы. Год назад, например, ребята выбрали в качестве сцены набережную реки Белой.
- Пусть с нашей стороны это будет немного претенциозно, но тогда наш проект претендовал на звание главного культурного события столицы Башкирии, - признается Екатерина Владиславовна. - Но мы же не против, чтобы другие ребята тоже пытались стать для города заметными. Пусть работают, делают лучше нас. Все равно у нас нет конкурентов, ведь девиз нашего театра – «А впереди - никого».
Мастерская подготовила для уфимского зрителя разнообразную программу, где помимо двух спектаклей был и сольный концерт одного из подопечных театра и даже мини-футбол со зрителями. Но тогда устроителям не повезло с погодой: порывистый ветер и дождь отпугнул большинство зрителей.
- Но мы вовсе не печалимся, что не собрали большой аудитории, - спешит добавить худрук коллектива. – Все наши тогдашние зрители были или преданными завсегдатаями выступлений театра, или заинтересованными зеваками, которые, остановившись поглазеть, остались с нами до конца. Это даже ценнее, ведь случайного зрителя просто не было.
По словам руководителя Мастерской, вся пляжная программа – пилотный проект, эксперимент на проверку самих же себя. В планах - идеальная пляжная акция: полноценные спектакли, где будет достигаться тесный контакт со зрителем, заинтересованность публики и даже общая танцевальная вечеринка в конце, к примеру, в стиле регги.
- Уфа, к сожалению, к такому варианту пока не готова, но все еще впереди, - разводит руками Екатерина Владиславовна. - В нужный момент все сойдется: и наши навыки, и потребность аудитории в таком формате. Нам очень хотелось узнать, что мы можем вне границ сцены, без твердой поверхности под ногами и вообще без декораций. Мы понимали, что ставим нелегкую задачу – удержать зрителя в условиях, когда не только его, но и самого актера отвлекают масса посторонних звуков и картинок. И тогда мы для себя решили: если сможем захватить зрителя и в таких условиях, значит, трудимся и творим не зря.
Студенческий театр авиационного университета имеет солидную историю. Спектакли в УАИ еще в 70-80-х годах сопровождали неизменные аншлаги, а сцена дала путевку в творчество Михаилу Рабиновичу, нынешнему худруку Русской драмы. А Мастерская выросла из Студенческого театра эстрадных миниатюр «Чистый креатив». СТЭМ попал в гала-концерт фестиваля «ЮМОРА-2004» и получил диплом «За чистоту жанра», потом в Оренбурге на межрегиональном фестивале студенческого творчества в 2006 году был признан единственным театром, заслуживающим название «Лучший СТЭМ».
- А началось все с народного коллектива «Маски», - вспоминает Екатерина Темнова. - В УГАТУ я проработала с ним год, после чего все ребята ушли, и с парой оставшихся энтузиастов мы набрали другой состав. Студенческий театр эстрадных миниатюр «Чистый креатив» образовался в 2003 году, и уже потом мы переименовали его в Мастерскую.
Актерский инкубатор
А поводом поменять имя для ребят стало триумфальное выступление на оренбургском Международном студенческом фестивале «На Николаевской» в 2006 году, где «креативщики» взяли гран-при и диплом за лучшую режиссуру.
- Мои ребята решили, что нужно не отставать от моды, - улыбается худрук. – Кругом все театры носят названия мастерских имени того-то. Вот и мы решили стать мастерской, только вот демократичность нашего коллектива не позволила выделить фамилию одного человека, поэтому и стали мы «именем Меня».
Здесь все решается сообща: и пьесы ребята выбирают вместе, и решают, какой должна быть постановка.
- Двери нашего театра открыты в обе стороны, - отмечает г-жа Темнова. - Это значит, что может прийти любой желающий, но уйти имеет право, отыграв 20 спектаклей.
Собравшаяся труппа – пятнадцать человек – похоже, никогда не захочет уйти, с таким вниманием они ловят каждое слово своего наставника.
- Пусть лучше слушают и делают, - говорит режиссер. – Актеры все равно ничего толкового сказать не могут. Музыканты, художники и актеры – три категории людей, у которых бесполезно что-то спрашивать, лучше просто посмотреть на их работы.
Новым проектом Мастерской станет «Чистая перемена».
– К нам все время приходит много хороших ребят, но настолько не подготовленных к сцене, что мы просто не можем включать их в работу. Поэтому «Чистая перемена» станет своеобразным инкубатором для начинающих актеров. Преподавать актерское мастерство им будет Галина Чепурнова – актриса Мастерской, уже прошедшая весь путь, уготованный молодым артистам. Мне кажется, это правильно, ведь она будет считывать их страхи и проблемы, как когда-то свои. К тому же, хотя мы и любители, будем преподавать настоящее актерское мастерство. И это не будет ложью, которая скрывается за объявлениями многих «театральных» курсов и школ в нашем городе.
Два года назад на Всероссийской студвесне в Казани ребята выступили с тремя работами, две из которых удостоились призов. Мастерская увезла диплом лучшего чтеца в номинации «Художественное слово» и специальный приз «За новую форму в театральном жанре» за спектакль «Ниоткуда с любовью», который, кстати, шел на татарском языке.
- Для поездки на студвесну вместо десяти мест нам дали всего семь, - рассказывает худрук. - Причем, наши законные три места отдали не актерам других республиканских вузов, а сотрудницам педуниверситета. Кажется, они хотели набраться опыта по проведению подобных мероприятий. Потому нам вдвойне приятно, что мы единственные, кто привез такие дипломы.
Как уверяет Екатерина Вячеславовна, дипломы и регалии - далеко не самое важное.
- Самое главное, чтобы человек занимался любимым делом и шел по пути призвания, - говорит г-жа Темнова. – Причем, если актер будет выкладываться на все сто при каждом выходе на сцену, то в лучшем случае доживет лет до сорока. Нужно нарабатывать мастерство, удовольствия от работы все равно меньше не станет. Вот как раз мастерству самовыражения и раскрепощения мы и стараемся научить. А получается или нет - каждый определяет сам.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.