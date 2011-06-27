Уфимские актеры готовятся отлавливать зрителей на пляже

– К нам все время приходит много хороших ребят, но настолько не подготовленных к сцене, что мы просто не можем включать их в работу. Поэтому «Чистая перемена» станет своеобразным инкубатором для начинающих актеров. Преподавать актерское мастерство им будет Галина Чепурнова – актриса Мастерской, уже прошедшая весь путь, уготованный молодым артистам. Мне кажется, это правильно, ведь она будет считывать их страхи и проблемы, как когда-то свои. К тому же, хотя мы и любители, будем преподавать настоящее актерское мастерство. И это не будет ложью, которая скрывается за объявлениями многих «театральных» курсов и школ в нашем городе.