В Башкирии будут развивать сельский туризм

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму 7 сентября проведет аукцион, по итогам которого заключит контракт на выполнение научно-исследовательских работ по созданию и развитию системы сельского туризма в Башкирии. Информация об этом опубликована на официальном сайте гозсакупок.