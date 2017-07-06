После прямой линии Путина власти пообещали расселить барак в Уфе

- За 12 часов до прямой линии Владимира Путина ролик уже посмотрело более 50 миллионов человек. Его тиражировали множество сайтов и он разлетелся по социальным сетям со скоростью звука бас-гитары музыканта из группы «Глумилино», - пишет Харт на своей страничке в Facebook. - Я прекрасно понимал маловероятность того, что этот видеовопрос — один из двух миллионов, покажут президенту страны. Спустя час после прямой линии мне позвонили из администрации Путина, поблагодарили за находчивость и креативность, а также поинтересовались ситуацией с этим домом.