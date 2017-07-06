После прямой линии Путина власти пообещали расселить барак в Уфе

Похоже многострадальная история со скандальным уфимским бараком на Руставели, 70/7 может получить долгожданный финал. В преддверии прямой линии Владимира Путина 15 июня лидер уфимской рок-группы «Глумилино» Харт Исхаков записал вместе с жильцами аварийного барака видеообращение президенту. В нем жители дома в очередной раз обратили внимание на свои проблемы. В Кремле увидели ролик и приняли решение.
Напомним, дом, изношенный на 80%, рискует обвалиться практически в любой момент. В нем разрушены стены, сгнил пол, нет горячей воды, повсюду плесень и запах сырости. В доме 30 семей, в которых живут дети-инвалиды. Несмотря на это, тяжбы с городской администрацией у жильцов много лет сводились на нет. Дело в том, что в администрации никак не могли найти застройщика, который расселил бы жильцов. Теперь, после того, как в Кремле ознакомились с роликом, наконец-то нашелся застройщик.
- За 12 часов до прямой линии Владимира Путина ролик уже посмотрело более 50 миллионов человек. Его тиражировали множество сайтов и он разлетелся по социальным сетям со скоростью звука бас-гитары музыканта из группы «Глумилино», - пишет Харт на своей страничке в Facebook. - Я прекрасно понимал маловероятность того, что этот видеовопрос — один из двух миллионов, покажут президенту страны. Спустя час после прямой линии мне позвонили из администрации Путина, поблагодарили за находчивость и креативность, а также поинтересовались ситуацией с этим домом.
Спустя 3 часа после прямой линии с жильцами связались из администрации города и радостно сообщили, что вот, буквально только что они нашли застройщика на территорию, где расположен дом. К слову, застройщика не могли найти с марта (именно в марте обещали найти его).
Спустя 4 часа после прямой линии позвонили с Первого канала и пригласили принять участие в программе, которую они планируют посвятить аварийному жилью. Программу предполагают снять в течение года.
В администрации Уфы нам подтвердили информацию о застройщике и о том, что территорию бараков (еще одного дома на Руставели) расселят.
В итоге в ближайшее время состоится круглый стол с участием представителей застройщика, мэрии и самих жильцов. По словам Харта Исхакова, в администрации Путина заверили, что дом обязательно расселят в ближайшее время.
- Если честно, нам никто об этом еще не сказал. В понедельник у нас был очередной суд, на котором нам сказали, что наш дом включен в программу расселения аварийного жилья до 2021 года. У меня на руках постановление, на котором написано, что аукцион по выбору застройщика не состоялся. Так что мы не знаем, верить этому или нет, - заявила Юлия Ражапова, местная жительница.
Отметим, что застройщиком стала компания «ПСК-6» скандально известного депутата Андрея Носкова, с чьим именем связывают разрушение архитектурного памятника XIX века – дома Кочкиных.
Мы будем следить за развитием событий.