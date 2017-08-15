В Уфе во дворах будут эвакуировать машины, мешающие чистке снега

Первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сегодня заявил, что в период уборки снега во дворах зимой машины необходимо эвакуировать. Сегодня он поручил службе эвакуации транспорта до 1 октября прописать регламент этих работ. Коммунальщики должны будут переписать все машины, которые есть у собственников квартир, а также составить график уборки.