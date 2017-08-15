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В Уфе во дворах будут эвакуировать машины, мешающие чистке снега

15 августа 2017, 18:11
Служба эвакуации транспорта должна составить регламент эвакуации до 1 октября.

Первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сегодня заявил, что в период уборки снега во дворах зимой машины необходимо эвакуировать. Сегодня он поручил службе эвакуации транспорта до 1 октября прописать регламент этих работ. Коммунальщики должны будут переписать все машины, которые есть у собственников квартир, а также составить график уборки.

- Когда весь двор забит машинами, и все говорят: "Очистите нам двор" – такого больше не будет, – заявил Хусаинов. – Двор не является местом для хранения транспорта.

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