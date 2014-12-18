Автомобили-«подснежники» будут эвакуировать с улиц Уфы

- Нельзя допускать сужения проезжей части из-за брошенных на обочинах машин, - сказал он. - Однако забирать следует только автомобили, припаркованные с нарушением ПДД. Нужно решить проблему с «подснежниками», месяцами стоящими на обочинах.
Также г-н Хусаинов дал задание УЖХ вместе с председателями советов домов пересчитать парковочные места во дворах и развесить объявления с требованием убрать машины, оставленные на зиму.
По словам заместителя мэра Уфы, оставленные до весны автомобили, зачастую представляющие автохлам, мешают тракторам чистить снег.
Дмитрий КОЛПАКОВ.