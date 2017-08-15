В Уфе с поличным задержан автовор

По телефону подполковник сообщил в ближайший отдел полиции о том, где он находится и что происходит на территории парковки. Предположение Максима стало сбываться прямо у него на глазах. Неизвестный проник в чужой транспорт и стал копаться в салоне. Решение о его задержании было принято моментально. Автовор не хотел быть пойман с поличным и решил дать отпор. Вот только сделать это у него не вышло – подполковник удерживал мужчину на месте происшествия до приезда коллег.