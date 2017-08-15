В Уфе с поличным задержан автовор

Обыкновенная поездка с семьей за покупками завершилась для полицейского поимкой подозреваемого в краже. Злоумышленник открыл двери чужого автомобиля и пытался похитить оттуда деньги, сотовые телефоны и другие ценные вещи.
Максим Степанов, исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в прошедшие выходные вместе с женой и сыном, отправился в один из строительных магазинов города, чтобы закупить необходимые для ремонта материалы, как сообщает пресс-служба МВД.
После того как всё необходимое было куплено, опытный полицейский заметил, что у нескольких припаркованных рядом иномарок непроизвольно заработала сигнализация. В то же время появился подозрительный мужчина, который стал заглядывать в окна чужих автомобилей. Максим, не понаслышке знающий работу так называемых «сканировщиков», сразу понял, что это один из них.
По телефону подполковник сообщил в ближайший отдел полиции о том, где он находится и что происходит на территории парковки. Предположение Максима стало сбываться прямо у него на глазах. Неизвестный проник в чужой транспорт и стал копаться в салоне. Решение о его задержании было принято моментально. Автовор не хотел быть пойман с поличным и решил дать отпор. Вот только сделать это у него не вышло – подполковник удерживал мужчину на месте происшествия до приезда коллег.
Задержанным оказался 48-летний уроженец ближнего зарубежья. Подозреваемый свою вину отрицает и говорит, что совершенно случайно оказался в чужой машине.