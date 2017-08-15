Мусор в городе: кто и как в Уфе занимается раздельным сбором отходов

- Одна среднестатистическая российская семья складывает весь свой мусор в ведро. Каждый день каждая такая семья выносит по одному ведру на площадку. А представляете, сколько этого мусора выносят в один день и набирается с оного только двора? Все это затем вывозится на полигоны, хоронится там, засоряя нашу природу. Я еще в студенчестве об этом часто думала. Позже, когда у меня родился второй ребенок, в нашем дворе установили контейнер для сбора ПЭТ-бутылок. Это уже окончательно поставило точку в моем убеждении, - говорит Диля.