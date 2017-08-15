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Где в Уфе ремонтируют трубы: как город готовится к отопительному сезону

15 августа 2017, 15:28
Выполняются текущие и капитальные ремонты котельного оборудования и оборудования центральных тепловых пунктов.

Объемы замены трубопроводов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (ГВС) в 2017 по отношению к аналогичному периоду 2004-2013 годов, возрос более чем в 3 раза, сообщается на сайте администрации. В городе уже активно начали готовиться к отопительному сезону.

В период текущей подготовки оборудования тепловых сетей, проводятся как плановые, так и внеплановые замены трубопроводов. Ремонт производится под проезжими частями улиц Зорге, Вологодская, Ферина, Ульяновых, Подводника Родионова и по проспекту Октября, а также на дворовых территориях по ул. Энтузиастов, 6, ул. Революционная – ул. 50 лет Октября.

Напомним, ранее компания БашРТС устроила пресс-тур для журналистов по объектам капитального ремонта и реконструкции, на котором рассказали о ремонтных работах по ул. Мустая Карима от Революционной и до Коммунистической, где до 28 августа закрыта дорога для автотранспорта. Параллельно проводятся работы по капитальному ремонту теплотрассы (до пересечения с улицей Чернышевского) и реконструкция этой же магистрали 1 (вплоть до ул. Коммунистической). Здесь осуществляется замена старых труб на новые, диаметром 400 мм, с полиэтиленовым покрытием, гарантия на которые, по словам специалистов, составляет не менее 30 лет.

Инженеры сообщают, что они, к примеру, защищены от коррозии, конденсата и прокапывания - основных причин износа.

Всего капитальные ремонты планируется провести на 25 км сетей.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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