Где в Уфе ремонтируют трубы: как город готовится к отопительному сезону

Напомним, ранее компания БашРТС устроила пресс-тур для журналистов по объектам капитального ремонта и реконструкции, на котором рассказали о ремонтных работах по ул. Мустая Карима от Революционной и до Коммунистической, где до 28 августа закрыта дорога для автотранспорта. Параллельно проводятся работы по капитальному ремонту теплотрассы (до пересечения с улицей Чернышевского) и реконструкция этой же магистрали 1 (вплоть до ул. Коммунистической). Здесь осуществляется замена старых труб на новые, диаметром 400 мм, с полиэтиленовым покрытием, гарантия на которые, по словам специалистов, составляет не менее 30 лет.