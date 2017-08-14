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В Уфе прокуратура обязала мэрию проверить дом на аварийность

14 августа 2017, 16:04
В доме по улице Пархоменко, 121, где проживает 70 человек, покосилась крыша, потрескались стены и потолок, прогнили несущие деревянные конструкции.

Прокуратура Уфы обязала администрацию города рассмотреть вопрос об аварийности дома по улице Пархоменко, 121, следует из информации на официальном сайте прокуратуры республики. В надзорное ведомство обратился житель этого дома. Он рассказал, что этот дом был построен еще в 1952 году, там проживает 70 человек в том числе дети.

В ходе экспертизы выяснилось, что крыша здания покосилась, потрескались стены и потолок, прогнили несущие деревянные конструкции.

Жители дома часто обращались в администрацию с просьбой признать дом аварийным и расселить граждан, но только от этого не было.

- Несмотря на то, что большинство квартир в доме принадлежит муниципалитету, его сотрудники уклонились от обследования постройки и не вынесли вопрос о ее аварийности на рассмотрение межведомственной комиссии. В результате бездействия чиновников граждане вынуждены жить в опасных для здоровья условиях, - отмечается в сообщении прокуратуры.

Фактическое устранение чиновниками нарушений находится на контроле прокуратуры.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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