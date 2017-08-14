В Уфе прокуратура обязала мэрию проверить дом на аварийность

Прокуратура Уфы обязала администрацию города рассмотреть вопрос об аварийности дома по улице Пархоменко, 121, следует из информации на официальном сайте прокуратуры республики. В надзорное ведомство обратился житель этого дома. Он рассказал, что этот дом был построен еще в 1952 году, там проживает 70 человек в том числе дети.