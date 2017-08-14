В Башкирии прокуратура проверит факт массовой гибели рыбы у пивзавода

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы на озере около пивоваренного завода АО «Пивоварня Москва-ЭФЕС» в уфимском микрорайоне Сипайлово, следует из сообщения на официальном сайте прокуратуры республики.
Сообщения о массовой гибели рыбы и неприятном запахе поступили в субботу.
Тогда, было установлено, что произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе завода «Амстар». МУП «Уфаводоканал» совместно с работниками завода локализовали утечку.