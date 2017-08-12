Стала известна причина массовой гибели рыбы под Уфой

Как выяснилось, произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе завода «Амстар». МУП «Уфаводоканал» совместно с работниками завода локализовали утечку. В настоящее время проводятся работы по замене участка канализационного коллектора диаметром 800 мм. Запах связан со вскрытием участка канализационного коллектора. По факту гибели мальков рыбы информация была передана в министерство экологии РПБ и Роспотребнадзор, сообщается на сайте мэрии.