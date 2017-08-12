mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Стала известна причина массовой гибели рыбы под Уфой

12 августа 2017, 18:11
На официальном сайте уфимской администрации рассказали о причине массовой гибели мальков рыбы под Уфой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители микрорайона Сипайлово пожаловались на сильный запах и фактах гибели рыбы. Тогда на место оперативно прибыли специалисты Службы спасения 112, МУП «Уфаводоканала».

Как выяснилось, произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе завода «Амстар». МУП «Уфаводоканал» совместно с работниками завода локализовали утечку. В настоящее время проводятся работы по замене участка канализационного коллектора диаметром 800 мм. Запах связан со вскрытием участка канализационного коллектора. По факту гибели мальков рыбы информация была передана в министерство экологии РПБ и Роспотребнадзор, сообщается на сайте мэрии.

В пресс-службе также уточнили, что здоровью жителей ничего не угрожает. В ближайшее время здесь займутся благоустройством участка.

Материалы по теме
По факту нападения на эколога Александра Веселова возбуждено уголовное делоЭкологи «Башкирэнерго» провели «Неделю экологической грамотности» для детейЭкологи в Уфе вновь заявили о необходимости экспертизы «Кроношпана»
#Новости#Надежда Валитова#Общество#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48