Стала известна причина массовой гибели рыбы под Уфой

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители микрорайона Сипайлово пожаловались на сильный запах и фактах гибели рыбы. Тогда на место оперативно прибыли специалисты Службы спасения 112, МУП «Уфаводоканала».
Как выяснилось, произошла утечка из канализационного колодца, находящегося на балансе завода «Амстар». МУП «Уфаводоканал» совместно с работниками завода локализовали утечку. В настоящее время проводятся работы по замене участка канализационного коллектора диаметром 800 мм. Запах связан со вскрытием участка канализационного коллектора. По факту гибели мальков рыбы информация была передана в министерство экологии РПБ и Роспотребнадзор, сообщается на сайте мэрии.
В пресс-службе также уточнили, что здоровью жителей ничего не угрожает. В ближайшее время здесь займутся благоустройством участка.