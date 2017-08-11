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В «Уфаводоканале» прокомментировали новость о возможном обвале дома

11 августа 2017, 14:46
Напомним, что ЖЭУ 15 предупредило жителей дома 37 по улице Комсомольской в Уфе об утечке воды и подмыве грунта, который может привести к обвалу дома.

Напомним, что ЖЭУ 15 предупредило жителей дома 37 по улице Комсомольской в Уфе об утечке воды и подмыве грунта, который может привести к обвалу дома.

Специалист «Уфаводоканала» рассказала нам, что во дворе уже начали проводить земляные работы.

- Наши сотрудники уже начали проводить согласование подземных коммуникаций. После этого, силами «Уфаводоканала», будут проводится земляные работы, по устранению утечки из земли, на водопроводе диаметром 150 миллиметров.

Напомним, жильцы многоэтажки были обеспокоены возможным земляным провалом вблизи дома.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Город
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