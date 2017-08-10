Сотрудники уфимского ЖЭУ предупредили жителей о возможном обвале дома

Во дворе дома 37 по улице Комсомольской, происходит утечка воды, фотографии выложили в группе БашДТП очевидцы. «На самой Комсомольской уже лужи с километр, машины обливают друг друга. И вот ещё сотрудники ЖЭУ 15 повесели объявления про провал грунта. Ждут походу, когда машины и дом под землю уйдут» - возмущается автор снимков.