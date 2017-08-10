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Сотрудники уфимского ЖЭУ предупредили жителей о возможном обвале дома

10 августа 2017, 15:59
Во дворе дома по ул. Комсомольская, 37.

Во дворе дома 37 по улице Комсомольской, происходит утечка воды, фотографии выложили в группе БашДТП очевидцы. «На самой Комсомольской уже лужи с километр, машины обливают друг друга. И вот ещё сотрудники ЖЭУ 15 повесели объявления про провал грунта. Ждут походу, когда машины и дом под землю уйдут» - возмущается автор снимков.

На месте аварии сотрудники коммунальных служб ЖЭУ повесили объявление: «Во дворе Вашего дома происходит утечка воды, происходит подмыв грунта, существует угроза обвала. Будьте бдительны и не допускайте нахождения детей на ограждённой территории!»

Проблемный участок ограждён специальной лентой, но пока никаких работ по устранению проблемы не ведётся. Жители дома и участники группы в социальной сети, возмущены сложившемся обстоятельством.

Медиакорсети пока не удалось дозвониться специалистам ЖЭУ и "Уфаводоканала".

Напомним, что ранее РБК-Уфа сообщали об угрозе обвалов домов на территории, ограниченной улицами Вологодской, Интернациональной, Богдана Хмельницкого и Орджоникидзе. Там, по мнению специалистов, наблюдается "исключительная карстообразная ситуация".

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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